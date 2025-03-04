Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: GHTK Building, Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Nhiệm vụ chính:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ. Báo cáo kịp thời lên cấp trên những vấn đề tồn đọng, có rủi ro;

- Hạch toán chi phí, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán;

- Lập kế hoạch thanh toán và kiểm soát thời hạn thanh toán cho nhà cung cấp;

- Theo dõi và lập báo cáo công nợ hàng tuần;

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối các trường Đại học, chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

- Có tinh thần học hỏi, trung thực.

- Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm thực tập kế toán, kiểm toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 5-6 triệu/tháng

Thời hạn ký Hợp đồng: 03 tháng

Địa điểm làm việc: Tòa nhà VTV, Phạm Hùng, Hà Nội

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Sáng Thứ 7 (8h30 - 18h00)

Sử dụng hệ thống kế toán hiện đại (hệ thống riêng của GHTK);

Được khuyến khích liên tục cải tiến quy trình để công việc hiệu quả hơn, tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ;

Trau dồi kỹ năng xử lý tình huống và giao tiếp với các bộ phận;

Trau dồi kỹ năng quản lý thời gian và xử lý nhiều nghiệp vụ đa dạng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin