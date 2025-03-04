Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: GHTK Building, Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Nhiệm vụ chính:
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ. Báo cáo kịp thời lên cấp trên những vấn đề tồn đọng, có rủi ro;
- Hạch toán chi phí, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán;
- Lập kế hoạch thanh toán và kiểm soát thời hạn thanh toán cho nhà cung cấp;
- Theo dõi và lập báo cáo công nợ hàng tuần;
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối các trường Đại học, chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
- Có tinh thần học hỏi, trung thực.
- Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm thực tập kế toán, kiểm toán.
- Có tinh thần học hỏi, trung thực.
- Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm thực tập kế toán, kiểm toán.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 5-6 triệu/tháng
Thời hạn ký Hợp đồng: 03 tháng
Địa điểm làm việc: Tòa nhà VTV, Phạm Hùng, Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Sáng Thứ 7 (8h30 - 18h00)
Sử dụng hệ thống kế toán hiện đại (hệ thống riêng của GHTK);
Được khuyến khích liên tục cải tiến quy trình để công việc hiệu quả hơn, tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ;
Trau dồi kỹ năng xử lý tình huống và giao tiếp với các bộ phận;
Trau dồi kỹ năng quản lý thời gian và xử lý nhiều nghiệp vụ đa dạng;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
