Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 140 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
• Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán theo quy định
• Sử dụng phần mềm Kế toán để nhập liệu.
• Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán.
• Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán cơ bản theo hướng dẫn.
• Tìm hiểu, học hỏi tham gia các công việc liên quan đến Kế toán.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán Viên hoặc cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp/chờ bằng Chuyên ngành Kế toán
• Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
• Biết sử dụng Excel, Word cơ bản.
• Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc
• Có thể làm partime hoặc fulltime từ thứ 2 đến thứ 6.
Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén Thì Được Hưởng Những Gì
• Hỗ trợ 3 triệu/ tháng, làm tốt có thêm phụ cấp + thưởng
• Được đào tạo thực tế về công việc kế toán
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi.
• Hỗ trợ dấu mộc thực tập và xác nhận thực tập
• Cơ hội lên nhân viên chính thức nếu làm tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
