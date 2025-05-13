Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 140 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

• Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán theo quy định

• Sử dụng phần mềm Kế toán để nhập liệu.

• Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán.

• Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán cơ bản theo hướng dẫn.

• Tìm hiểu, học hỏi tham gia các công việc liên quan đến Kế toán.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán Viên hoặc cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp/chờ bằng Chuyên ngành Kế toán

• Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

• Biết sử dụng Excel, Word cơ bản.

• Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc

• Có thể làm partime hoặc fulltime từ thứ 2 đến thứ 6.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ 3 triệu/ tháng, làm tốt có thêm phụ cấp + thưởng

• Được đào tạo thực tế về công việc kế toán

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi.

• Hỗ trợ dấu mộc thực tập và xác nhận thực tập

• Cơ hội lên nhân viên chính thức nếu làm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén

