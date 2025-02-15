Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Draphony Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ thu thập dữ liệu thô để xử lý cho kế toán.
Hỗ trợ thực hiện rà soát hóa đơn, sổ sách, chứng từ.
Hỗ trợ lập báo cáo theo tháng/quý/năm.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Teamlead.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm cuối ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính ngân hàng hoặc ngành liên quan (Ưu tiên làm Fulltime).
Có kiến thức về thuế là một lợi thế.
Có tư duy logic tốt, có khả năng truyền đạt vấn đề một cách rõ ràng, ngắn gọn.
Tiếng Anh hoặc Tiếng Đức (điểm cộng) từ B1 trở lên.
Có kỹ năng tốt về tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao.
Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Salary: Base + Benefit (ăn trưa 40.000đ/ngày).
Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối.
Hoa quả tươi, bánh kẹo tại văn phòng. Các hoạt động Gaming, Fun Lunch,...
Có cơ hội được điều cử làm việc tại Đức.
Có cơ hội được gia nhập công ty với vị trí chính thức sau khi hoàn thành thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam
