Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Draphony Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thu thập dữ liệu thô để xử lý cho kế toán.

Hỗ trợ thực hiện rà soát hóa đơn, sổ sách, chứng từ.

Hỗ trợ lập báo cáo theo tháng/quý/năm.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Teamlead.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính ngân hàng hoặc ngành liên quan (Ưu tiên làm Fulltime).

Có kiến thức về thuế là một lợi thế.

Có tư duy logic tốt, có khả năng truyền đạt vấn đề một cách rõ ràng, ngắn gọn.

Tiếng Anh hoặc Tiếng Đức (điểm cộng) từ B1 trở lên.

Có kỹ năng tốt về tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Salary: Base + Benefit (ăn trưa 40.000đ/ngày).

Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối.

Hoa quả tươi, bánh kẹo tại văn phòng. Các hoạt động Gaming, Fun Lunch,...

Có cơ hội được điều cử làm việc tại Đức.

Có cơ hội được gia nhập công ty với vị trí chính thức sau khi hoàn thành thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam

