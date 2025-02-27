Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI

Thực tập sinh kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 128 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thu thập, kiểm tra đối chiếu, xử lý thông tin. Nắm bắt kịp thời các số liệu và các chứng từ kế toán nội bộ.
• Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
• Kiểm tra công nợ phải trả hàng tháng: công nợ với khách hàng, với nhà cung cấp, và các đối tượng khác;
• Theo dõi công nợ, thực hiện các thủ tục thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng cho CBCNV
• Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước
• Đối chiếu số liệu phát sinh khi khóa sổ hàng tháng với các kế toán viên của phòng
• Kiểm tra, kiểm soát các định khoản nghiệp vụ phát sinh và hạch toán kế toán
• Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
• Kiểm tra, đánh giá tính chính xác, hợp lý của các số liệu đối với các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính của Công ty; triển khai các báo cáo quản trị theo yêu cầu của cấp trên
• Quản lý lưu trữ hoá đơn, sổ sách, chứng từ kế toán và kế toán một cách khoa học và an toàn. Bảo mật an toàn toàn bộ số liệu kế toán của doanh nghiệp.
• Các nhiệm vụ kế toán theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, nhanh nhẹn, học hỏi nhanh
• Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel
• Có thể làm được Full-time

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI Thì Được Hưởng Những Gì

• Có hỗ trợ dấu thực tập và tài liệu nếu cần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, 128 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

