Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Thu thập, kiểm tra đối chiếu, xử lý thông tin. Nắm bắt kịp thời các số liệu và các chứng từ kế toán nội bộ.

• Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

• Kiểm tra công nợ phải trả hàng tháng: công nợ với khách hàng, với nhà cung cấp, và các đối tượng khác;

• Theo dõi công nợ, thực hiện các thủ tục thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng cho CBCNV

• Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

• Đối chiếu số liệu phát sinh khi khóa sổ hàng tháng với các kế toán viên của phòng

• Kiểm tra, kiểm soát các định khoản nghiệp vụ phát sinh và hạch toán kế toán

• Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

• Kiểm tra, đánh giá tính chính xác, hợp lý của các số liệu đối với các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính của Công ty; triển khai các báo cáo quản trị theo yêu cầu của cấp trên

• Quản lý lưu trữ hoá đơn, sổ sách, chứng từ kế toán và kế toán một cách khoa học và an toàn. Bảo mật an toàn toàn bộ số liệu kế toán của doanh nghiệp.

• Các nhiệm vụ kế toán theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.