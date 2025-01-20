Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Alpha Website làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty TNHH Alpha Website
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 3 triệu đồng/tháng + hoa hồng. Hỗ trợ mộc đỏ báo cáo. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Môi trường làm việc hòa đồng, vui vẻ. Được training cùng CEO và Quản lý có kinh nghiệm., Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị trường đa kênh.
Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn giải pháp, thực hiện báo giá gửi khách hàng.
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Ký kết hợp đồng, quản lý và theo dõi dự án.
Bàn giao và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Sinh viên năm 3, 4 (Làm Full-time).
Thời gian thực tập: 03 tháng.
Có laptop cá nhân để làm việc.
Hòa đồng, chăm chỉ, giao tiếp tốt.
Đam mê về lĩnh vực công nghệ, app, website.
Sinh viên năm 3, 4 (Làm Full-time).
Thời gian thực tập: 03 tháng.
Có laptop cá nhân để làm việc.
Hòa đồng, chăm chỉ, giao tiếp tốt.
Đam mê về lĩnh vực công nghệ, app, website.
Tại Công Ty TNHH Alpha Website Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 1 triệu VND - 3 triệu VND
Lương cứng: 1.5 - 3 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Lương cứng: 1.5 - 3 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Alpha Website
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI