Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Alpha Website làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3 triệu đồng/tháng + hoa hồng. Hỗ trợ mộc đỏ báo cáo. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Môi trường làm việc hòa đồng, vui vẻ. Được training cùng CEO và Quản lý có kinh nghiệm., Quận Gò Vấp

Thực tập sinh kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị trường đa kênh.

Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn giải pháp, thực hiện báo giá gửi khách hàng.

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Ký kết hợp đồng, quản lý và theo dõi dự án.

Bàn giao và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Sinh viên năm 3, 4 (Làm Full-time).

Thời gian thực tập: 03 tháng.

Có laptop cá nhân để làm việc.

Hòa đồng, chăm chỉ, giao tiếp tốt.

Đam mê về lĩnh vực công nghệ, app, website.

Tại Công Ty TNHH Alpha Website Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 1 triệu VND - 3 triệu VND

Lương cứng: 1.5 - 3 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Alpha Website

