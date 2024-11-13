Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường An Dương Vương, Quận 5

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ tư vấn qua các phương tiện trực tuyến: Facebook, Web, Instargram,...

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng;

Teamwork để hoàn thành mục tiêu chung;

Hoàn thành tốt các công việc cấp trên đưa xuống.

Trình độ học vấn: Sinh viên năm cuối các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế,... ;

Có laptop làm việc;

Thành thạo tin học văn phòng;

Linh hoạt trong cách giao tiếp, hòa đồng, tận tâm với công việc

Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi;

Tiếng Anh đọc – viết.

Tại CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Hỗ trợ thực tập (50k -100k/ngày) + thưởng thêm nếu làm tốt;

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp;

Được hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM

