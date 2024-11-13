Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường An Dương Vương, Quận 5
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ tư vấn qua các phương tiện trực tuyến: Facebook, Web, Instargram,...
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng;
Teamwork để hoàn thành mục tiêu chung;
Hoàn thành tốt các công việc cấp trên đưa xuống.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Sinh viên năm cuối các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế,... ;
Có laptop làm việc;
Thành thạo tin học văn phòng;
Linh hoạt trong cách giao tiếp, hòa đồng, tận tâm với công việc
Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi;
Tiếng Anh đọc – viết.
Có laptop làm việc;
Thành thạo tin học văn phòng;
Linh hoạt trong cách giao tiếp, hòa đồng, tận tâm với công việc
Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi;
Tiếng Anh đọc – viết.
Tại CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Hỗ trợ thực tập (50k -100k/ngày) + thưởng thêm nếu làm tốt;
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp;
Được hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp;
Được hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI