Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Louis 1, Nam Từ Liêm

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Hỗ trợ tư vấn và cung cấp thông tin dịch vụ từ nguồn data có sẵn của công ty.

Giúp khách hàng lựa chọn chỗ ở và dịch vụ phù hợp.

- Lập các báo cáo về tình hình khách hàng, dịch vụ, và thị trường theo yêu cầu của cấp trên.

- Thực hiện báo cáo công việc hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng.

Yêu Cầu Công Việc

Tích cực, chủ động trong công việc và có khả năng làm việc độc lập.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

Nhiệt huyết, đam mê và cầu tiến trong việc học hỏi.

Sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ đồng nghiệp.

Đặt khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động.

Luôn tìm kiếm cơ hội cải tiến và đổi mới trong công việc.

- Hiểu biết về ngành du lịch, khách sạn.

- Kiến thức cơ bản về dịch vụ khách hàng

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

