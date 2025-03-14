Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Niinuma Energy Lighting Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Niinuma Energy Lighting Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công Ty TNHH Niinuma Energy Lighting Việt Nam

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty TNHH Niinuma Energy Lighting Việt Nam

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ

- Trung Hoà

- Cầu Giấy

- Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Tiếp nhận các kế hoạch triển khai kinh doanh của Phòng kinh doanh.
Nắm vững thông tin, kiến thức của dự án để tư vấn cho khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
Hỗ trợ khách các thủ tục mua bán và giao dịch.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tự tin, giao tiếp tốt, ham học hỏi là 1 lợi thế.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.
Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ trước trưởng bộ phận quản lý trực tiếp.

Tại Công Ty TNHH Niinuma Energy Lighting Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức khi đáp ứng được yêu cầu công việc.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, học hỏi và nâng cao nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên.
Được hỗ trợ lương tháng + hoa hồng + thưởng hiệu quả công việc.
Được hỗ trợ con dấu thực tập (thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng).
Thời gian:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Niinuma Energy Lighting Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Niinuma Energy Lighting Việt Nam

Công Ty TNHH Niinuma Energy Lighting Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 169 Nguyễn Ngọc Vũ- Cầu Giấy- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

