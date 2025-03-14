Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, CIC Tower, số 1 Nguyễn Thị Duệ, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng;

Tìm kiếm, tư vấn các trường mầm non có nhu cầu sử dụng dịch vụ phần mềm SanAn Kids, ký kết hợp đồng;

Hỗ trợ, phối hợp với bộ phận phát triển, cùng chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng, lắng nghe những ý kiến phản hồi và duy trì mối quan hệ với nhà trường và giáo viên;

Làm việc trực tiếp với khách hàng là Trường mầm non để giải quyết các vấn đề phát sinh, từ đó lên ý tưởng phát triển, cải tiến phần mềm để giúp khách hàng nâng cao hiệu quả công việc;

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có niềm yêu thích với các sản phẩm công nghệ, là sinh viên năm cuối các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, CNTT,…

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt, ngoại hình ưa nhìn;

Năng động, nhiệt tình trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công ty cổ phần SANAN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc công ty startup trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp, được tiếp cận và làm việc với các công nghệ mới, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Thu nhập hàng tháng: UPTO 5.000.000 VND + Bonus;

Sau khi kết thúc thời gian thực tập sẽ có cơ hội thành nhân viên chính thức (Lương thỏa thuận)

Được đào tạo miễn phí các kỹ năng tư vấn và triển khai nghiệp vụ;

Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, teambuilding, thể thao…

Tham gia các buổi seminar chia sẻ về kỹ năng & kiến thức từ các thành viên trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SANAN

