Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, G5, FiveStar, số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Tìm kiếm và tư vấn KH/đại lý có nhu cầu về sản phẩm qua các kênh online và offline.

Chăm sóc KH/đại lý thường xuyên, đồng thời phát triển KH/đại lý mới.

Báo giá và đàm phán chính sách giá sản phẩm đến KH/đại lý.

Học về sản phẩm và tư vấn cho KH/đại lý.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp thuộc khối ngành Kinh tế của các trường, có thể đi làm fulltime.

Có laptop cá nhân.

Tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.

Mong muốn tìm kiếm cơ hội gắn bó và phát triển lâu dài.

Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương 3,000,000vnd/tháng + % hoa hồng khi bán được sản phẩm

Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau thời gian cộng tác với chế độ hấp dẫn.

Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp về kiến thức và kỹ năng trong công việc. Được tham gia sự kiện chung của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Hỗ trợ mộc và tài liệu làm báo cáo / KLTN (nếu cần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

