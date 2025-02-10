Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Zei Group
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Thực tập sinh kinh doanh

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5

- 6 triệu / tháng (mức lương có thể thay đổi sau thời gian thực tập) + thưởng + phụ cấp.

- Thử việc 01 tháng, nhận 85% lương cứng + thưởng + phụ cấp.

- Thu nhập lên tới 30 triệu/tháng sau thời gian thực tập.

- Công ty có hỗ trợ dấu mộc thực tập.

- Được đào tạo bởi đội ngũ Leader/Trưởng phòng/Giám đốc giàu kinh nghiệm.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của công ty.

- Môi trường làm việc năng động & chuyên nghiệp.

- Được làm việc với đội ngũ leader có năng lực chuyên môn tốt., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Các em thực tập sinh sẽ được đào tạo về quy trình từ nhận data của khách hành tới phương thức chốt sale hiệu quả.
- Data có sẵn từ team chạy ads, không cần tự tìm kiếm data.
- Gọi điện thoại, tư vấn dịch vụ phù hợp với khách hàng.
- Chốt lịch hẹn, gửi khách hàng cơ sở gần nhất để qua thăm khám.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ, KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, KHÔNG GIỚI HẠN ĐỘ TUỔI
- Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng hoặc sắp tốt nghiệp.
- Có thể làm fulltime, xoay 2 ca linh hoạt: 08h30 - 17h30 và 13h00 - 21h00 (đều có thời gian nghỉ giữa ca).
- Định hướng gắn bó lâu dài và trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
- Có Laptop cá nhân để làm việc.
- Đam mê, yêu thích kiếm tiền.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, không nói giọng phổ thông.
- Chăm chỉ, chịu khó, mong muốn học hỏi.

Tại Công ty TNHH Zei Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 5 - 6 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zei Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sao Mai, số 19 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

