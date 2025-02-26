Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5.000.000đ/Tháng - Happy hour, quyền lợi pantry,... như một nhân sự fulltime - Thưởng nóng đạt mục tiêu theo chính sách tuần, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ qua nhiều kênh.

- Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng để tiến hành chốt sales.

- Dựa trên hợp đồng mẫu, tiến hành soạn thảo hợp đồng trình cấp quản lý trực tiếp.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên đã từng có kinh nghiệm bán hàng qua online

- Đã từng có KN vị trí kinh doanh, bán hàng

- Có kinh nghiệm viết bài social. Tương tác > 50 tương tác (like share)

Kiến thức chuyên môn

- Có kiến thức và tư duy về bán hàng

- Kiến thức cơ bản về bán hàng: Khách hàng, sản phẩm

- Kiến thức về sản phẩm và dịch vụ sẽ kinh doanh như SEO, content website, web,...

- Có kiến thức, trải nghiệm cơ bản về Digital Marketing

Kỹ năng cần thiết

- Chủ động tìm hiểu công việc. Thực sự mong muốn tìm việc, chủ động

- Kỹ năng quan sát, tìm kiếm thông tin trên social, nghiên cứu chân dung hệ thống

- Biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân.

Hoạt động xã hội

- Kiên trì với mục tiêu

- Đặt khách hàng là trung tâm

- Phụng sự khách hàng và có khả năng xử lý khéo léo với KH nhưng vẫn đảm bảo cho công ty

- Sống có mục tiêu và đang phấn đấu vì mục tiêu

- Tự tạo động lực cho bản thân với mong muốn phát triển bản thân và phát triển sự nghiệp

- Động lực mạnh mẽ

- Mục tiêu, định hướng nghề nghiệp rõ ràng

- Hiểu bản thân mình đang ở đâu

- Có tư duy + kinh nghiệm xử lý vấn đề tốt

- Nhận biết được vấn đề & có phương án cải tiến

- Tự tin về bản thân, hiểu bản thân có những điểm mạnh gì để apply vào vị trí này

- Khả năng sáng tạo

- Chấp nhận thử thách

- Có khả năng tự quản lý công việc của bản thân không cần sự hỗ trợ của người khác và có thể cân đối được giữa thời gian cá nhân và cuộc sống

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 1 - 5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.