Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH VINAMAX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thời gian làm việc linh hoạt; Thu nhập hấp dẫn, lương + % hoa hồng + thưởng; Hỗ trợ xác nhận giấy tờ thực tập,.... Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty; Được làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp., Quận Hà Đông

Tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty

Đàm phán trực tiếp với khách hàng để ký kết các hợp đồng dịch vụ và chăm sóc khách hàng;

Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng, đại lý của công ty;

Các công việc khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Sử dụng thành thạo internet và mạng xã hội;

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt;

Có thể làm việc ở cường độ cao và chịu được áp lực công việc.

Đang là sinh viên, Tốt Nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp cao đẳng , đại học....

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 5 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

