Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH VINAMAX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH VINAMAX
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH VINAMAX

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH VINAMAX

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thời gian làm việc linh hoạt; Thu nhập hấp dẫn, lương + % hoa hồng + thưởng; Hỗ trợ xác nhận giấy tờ thực tập,.... Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty; Được làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty
Đàm phán trực tiếp với khách hàng để ký kết các hợp đồng dịch vụ và chăm sóc khách hàng;
Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng, đại lý của công ty;
Các công việc khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo internet và mạng xã hội;
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt;
Có thể làm việc ở cường độ cao và chịu được áp lực công việc.
Đang là sinh viên, Tốt Nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp cao đẳng , đại học....

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH VINAMAX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 5 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH VINAMAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH VINAMAX

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH VINAMAX

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Toà 19T3, KĐT Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

