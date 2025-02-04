Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thực tập sinh - Nhân viên part time - Chuyên viên - Leader - Trưởng nhóm - Trưởng phòng kinh doanh. Được đào tạo từ đầu, nắm vững các kỹ năng tư vấn, hiểu được tâm lý khách hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân, marketing. Summer trips; Happy Friday; Trao thưởng nhân sự xuất sắc theo từng tháng, quý, năm; Du lịch,... Sản phẩm sạch, đã có thương hiệu 13 năm tuổi trên thị trường về chất lượng sản phẩm. Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng best team, thưởng tháng, quý, năm, Tết dương lịch Hỗ trợ dấu thực, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Gọi điện tư vấn các khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp ( Khách hàng là Sinh viên/ Người đi làm)

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên các nền tảng ( % Hoa hồng cao hơn so với data công ty cung cấp)

Hỗ trợ làm các thủ tục cho học viên và chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tại trung tâm.

Các công việc khác: Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm sale/telesale hay làm mảng giáo dục là một lợi thế

Giọng nói dễ nghe, không ngọng. Hạn chế giọng vùng miền.

Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 triệu VND - 4 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

