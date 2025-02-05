Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ DA VINCI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hỗ trợ Lương cứng lên đến 2.000.000đ + hoa hồng doanh số + thưởng hiệu quả công việc - > Thu nhập trung bình từ 5.000.000đ - 15.000.000đ hoặc không giới hạn theo năng lực. Hỗ trợ dấu mộc thực tập Có cơ hội thăng tiến rõ ràng, trở thành nhân viên chính thức với nhiều quyền lợi hấp dẫn sau quá trình thực tập. Được đào tạo toàn diện các kỹ năng bán hàng, sản phẩm dịch vụ và liên tục được đào tạo phát triển bản thân bởi đội ngũ Leader tận tâm cũng như các chuyên gia đào tạo hàng đầu. Được học tập, rè, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa trên kịch bản Telesales từ đội ngũ đào tạo chuyên nghiệp.

Tư vấn về các sản phẩm đào tạo của công ty và những lợi ích mang lại cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ sát sao trong suốt quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.

Đăng ký thông tin khách hàng lên hệ thống, làm việc về doanh số với các phòng ban hành chính và kế toán, lập hồ sơ khách hàng.

Kết hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để thực hiện việc chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến mại... thúc đẩy việc Up Sale.

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học tại các trường đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, ...

Có kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên kinh doanh, bán hàng, sale... là một lợi thế.

Là người linh hoạt cầu tiến trong công việc, kiên trì và có mục tiêu kiếm kiếm tiền rõ ràng.

Chăm chỉ, trung thực có trách nhiệm cao trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản, có laptop cá nhân.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ DA VINCI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 6 triệu VND trở lên

Lương cứng: Trên 2 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ DA VINCI

