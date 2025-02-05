Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
- Hà Nội: 8.000.000
- 15.000.000 VND/ tháng. ● Lương tháng 13 ● Thưởng hiệu quả công việc, thưởng năm theo quy định công ty ● Cơ hội thăng tiến cao trong môi trường năng động ● Review công việc theo năng lực thực tế. ● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có tính tương tác, hỗ trợ công việc cao, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nhận data khách hàng từ phòng marketting , rồi gọi điện thoại cho khách hàng
Tư vấn sản phẩm và chốt đơn hàng
Xác nhận đơn hàng bao gồm: thông tin, địa chỉ và gửi hướng dẫn sử dụng cho khách hàng
Tiếp nhận thông tin online và hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng
Lập bảng biểu báo cáo doanh số cá nhân hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chấp nhận sinh viên ra trường
Không yêu cầu kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tao.
Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.
Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 5.5 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
