Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8.000.000 - 15.000.000 VND/ tháng. ● Lương tháng 13 ● Thưởng hiệu quả công việc, thưởng năm theo quy định công ty ● Cơ hội thăng tiến cao trong môi trường năng động ● Review công việc theo năng lực thực tế. ● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có tính tương tác, hỗ trợ công việc cao, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhận data khách hàng từ phòng marketting , rồi gọi điện thoại cho khách hàng

Tư vấn sản phẩm và chốt đơn hàng

Xác nhận đơn hàng bao gồm: thông tin, địa chỉ và gửi hướng dẫn sử dụng cho khách hàng

Tiếp nhận thông tin online và hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng

Lập bảng biểu báo cáo doanh số cá nhân hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ.

Chấp nhận sinh viên ra trường

Không yêu cầu kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tao.

Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng: 5.5 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin