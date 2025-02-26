Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xem xét hỗ trợ ăn trưa 2 triệu/tháng sau khi kết thúc thử việc (Thử việc 1 tháng không lương). - Hợp đồng 03 tháng, thử việc 01 tháng không lương. Xem xét hỗ trợ ăn trưa 2 triệu/tháng sau khi kết thúc thử việc 1 tháng. - Chế độ lương thưởng rõ ràng, minh bạch. - KHÔNG CHẬM LƯƠNG, KHÔNG NỢ LƯƠNG. - Có cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp. - Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo. - Nhận được chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành thực tập., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện nghiên cứu thị trường để thu thập thông tin về đối thủ, xu hướng và nhu cầu khách hàng. Phân tích dữ liệu và đưa ra báo cáo tóm tắt.

- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc chuẩn bị tài liệu và báo cáo.

- Sử dụng cho kế hoạch làm kênh tiktok.

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện và hội thảo.

- Tham gia vào việc phân tích số liệu bán hàng và hiệu quả các chiến dịch marketing. Đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu phân tích.

- Thực hiện báo cáo theo quy định của Trưởng nhóm thị trường.

- Phối hợp với các thành viên dự án và các phòng ban khác để nâng cao hiệu suất công việc theo thời gian.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ :

- Nam/Nữ từ 21 tuổi trở lên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Kinh doanh, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan đến giáo dục, tâm lý học, kế toán, tài chính, luật,...

Kinh nghiêm :

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập hoặc làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng hoặc marketing.

Kiến thức, kỹ năng :

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh giao tiếp.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, cả viết và nói, có khả năng thuyết trình và diễn đạt ý tưởng rõ ràng.

- Có khả năng phân tích số liệu và thông tin thị trường, đánh giá xu hướng và đưa ra giải pháp thích hợp.

- Có khả năng làm việc nhóm tốt, có tinh thần hợp tác và chia sẻ thông tin.

- Có khả năng đưa ra ý tưởng mới và giải pháp cho các vấn đề kinh doanh.

- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và làm việc độc lập.

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ hỗ trợ phân tích tích dữ liệu.

Yêu cầu khác :

- Có thể đi công tác ngắn ngày.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin