Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 179 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Liên hệ, tư vấn sản phẩm phù hợp với khách hàng dựa trên nguồn data được phân bổ, và nguồn khách hàng cá nhân. (sản phẩm là các khóa học tiếng Anh, sản phẩm sạch, có thương hiệu).

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng nhằm mở rộng tệp khách hàng và tăng tỷ lệ tái ký.

Nhập thông tin khách hàng lên hệ thống CRM để theo dõi tình trạng đơn hàng.

Tham gia vào các khóa đào tạo nội bộ, khóa phát triển năng lực nhằm nâng cao chuyên môn và kỹ năng tư vấn.

Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong mảng tư vấn/bán hàng/sale/telesale ...

Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn.

Có định hướng trở thành nhân viên chính thức.

Chăm chỉ, giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc.

Có laptop cá nhân, có thể đi làm full-time.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ/Tháng. (Không ảnh hưởng bởi KPI)

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Được đào tạo bài bản khi nhận việc bới Leader có nhiều năm kinh nghiệm.

Định hướng trở thành nhân sự chính thức.

Tham dự event tuần (Happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng,...), team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

