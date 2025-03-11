Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 179 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Liên hệ, tư vấn sản phẩm phù hợp với khách hàng dựa trên nguồn data được phân bổ, và nguồn khách hàng cá nhân. (sản phẩm là các khóa học tiếng Anh, sản phẩm sạch, có thương hiệu).
Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng nhằm mở rộng tệp khách hàng và tăng tỷ lệ tái ký.
Nhập thông tin khách hàng lên hệ thống CRM để theo dõi tình trạng đơn hàng.
Tham gia vào các khóa đào tạo nội bộ, khóa phát triển năng lực nhằm nâng cao chuyên môn và kỹ năng tư vấn.
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong mảng tư vấn/bán hàng/sale/telesale ...
Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn.
Có định hướng trở thành nhân viên chính thức.
Chăm chỉ, giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc.
Có laptop cá nhân, có thể đi làm full-time.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ/Tháng. (Không ảnh hưởng bởi KPI)
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Được đào tạo bài bản khi nhận việc bới Leader có nhiều năm kinh nghiệm.
Định hướng trở thành nhân sự chính thức.
Tham dự event tuần (Happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng,...), team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
