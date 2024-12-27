Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lương cứng 5 - 6 triệu + Phụ Cấp + % Hoa Hồng + Thưởng. - Được đào tạo theo lộ trình rõ ràng - Có chính sách thưởng, hoa hồng cụ thể. - Đào tạo các kỹ năng như tư vấn, thương lượng, đàm phán, với khách hàng, đối tác từ anh chị leader và các anh chị trong công ty. - Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng làm việc teamwork. - Môi trường làm việc trẻ trung năng động., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Gọi điện cho khách hàng từ data nóng Công ty cung cấp, không tự tìm khách.

- Tư vấn sản phẩm và chốt đơn hàng.

- Hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.

- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Có Laptop cá nhân.

- Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó.

- Chủ động, có trách nhiệm với công việc.

- Ham học hỏi và đổi mới sáng tạo, nâng cấp bản thân mỗi ngày.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 6 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin