Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Rolatex làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty Cổ phần Rolatex
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công ty Cổ phần Rolatex

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Cổ phần Rolatex

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Toà nhà CT2

- Chung cư Vinahud, 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ team Marketing lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo cho từng sản phẩm, từng đối tượng khách hàng, đối tượng khách hàng mục tiêu,...
Viết content, xử lý cơ bản hình ảnh/video
Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến lược quảng cáo
Lập báo cáo kết quả kế hoạch chạy quảng cáo hàng ngày.
Tạo dựng, xây dựng nội dung fanpage. Seeding Fanpage.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ có khả năng làm việc full-time từ 8h30 -17h30 (t2- sáng t7)
Là người yêu thích quảng cáo, thích chiến đấu, thử thách bản thân và chịu được áp lực cao
Thái độ nghiêm túc, cầu tiến, ham học hỏi
Trung thực, nhanh nhẹn, thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm
Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Rolatex Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng hấp dẫn:
Hỗ trợ: 2.000.000 - 3.000.000đ (Hoặc thoả thuận theo năng lực).
Thưởng KPI, chỉ tiêu hấp dẫn.
Review lương định kỳ.
2. Phúc lợi tối đa:
Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.
Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống giao nhận task và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.
3. Sự nghiệp thăng tiến:
Được đào tạo theo lộ trình training-on-job chuyên sâu và bài bản.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, không giới hạn số lượng.
Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của công ty.
4. Môi trường làm việc lý tưởng:
Làm việc trực tiếp với lãnh đạo thực chiến và có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.
Được ghi nhận đóng góp và phát huy điểm mạnh, được chỉ ra và cải thiện khuyết điểm.
Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày.
5. Thời gian làm việc
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng thứ 7.
Giờ làm việc: 8h00 - 17h30. Buổi sáng: 8h00 - 12h00. Buổi chiều: 13h30-17h30.
6. Văn hóa doanh nghiệp:
Học & Hành trọn đời
Luôn Đồng hành & Hỗ trợ
Cam kết, chủ động (Kỷ luật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Rolatex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Rolatex

Công ty Cổ phần Rolatex

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P901, Tầng 9, Tòa nhà Sky City Tower A, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội

