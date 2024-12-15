Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 62 Yên Phụ, Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ Content marketing trong việc xây dựng và thực thi kế hoạch plan tháng trên các nền tảng digital: Facebook, Instagram, TikTok, Zalo, Website, Google Buisiness,...
- Phối hợp cùng designer & media hoàn thành các ấn phẩm truyền thông
- Partnership: Hợp tác làm việc với các KOC trong lĩnh vực F&B
- Một số công việc khác: Báo cáo đo lường hiệu quả công việc, xây dựng data khách hàng,...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3, năm 4 ngành Marketing
- Yêu thích và có khả năng viết lách
- Mong muốn phát triển trong lĩnh vực F&B
- Học hỏi và update kiến thức mới thường xuyên về content, xu hướng ẩm thực, trending,...
- Năng động, tư duy sáng tạo, cởi mở, hòa đồng
- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ thực tập 25,000/giờ
Được đào tạo nghiệp vụ và tham gia trực tiếp vào quy trình tuyển dụng của Công Ty
Được hỗ trợ dấu mộc thực tập
Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp, tính chuyên môn cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN
