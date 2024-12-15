Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Yên Phụ, Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ Content marketing trong việc xây dựng và thực thi kế hoạch plan tháng trên các nền tảng digital: Facebook, Instagram, TikTok, Zalo, Website, Google Buisiness,...

- Phối hợp cùng designer & media hoàn thành các ấn phẩm truyền thông

- Partnership: Hợp tác làm việc với các KOC trong lĩnh vực F&B

- Một số công việc khác: Báo cáo đo lường hiệu quả công việc, xây dựng data khách hàng,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3, năm 4 ngành Marketing

- Yêu thích và có khả năng viết lách

- Mong muốn phát triển trong lĩnh vực F&B

- Học hỏi và update kiến thức mới thường xuyên về content, xu hướng ẩm thực, trending,...

- Năng động, tư duy sáng tạo, cởi mở, hòa đồng

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ thực tập 25,000/giờ

Được đào tạo nghiệp vụ và tham gia trực tiếp vào quy trình tuyển dụng của Công Ty

Được hỗ trợ dấu mộc thực tập

Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp, tính chuyên môn cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin