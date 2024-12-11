Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu LYN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Lên ý tưởng, lập kế hoạch phát triển ý tưởng và triển khai sáng tạo nội dung bài viết website, fanpage facebook, Tiktok, Youtube,..

Hỗ trợ quản lý, giám sát và thực hiện các chiến dịch kỹ thuật số trong các kênh khác nhau

Hỗ trợ đề xuất, xây dựng và triển khai tài liệu marketing phù hợp với từng kênh triển khai (Hình ảnh, Video, Livestreaming)

Chăm sóc khách hàng trên các kênh truyền thông số

Lên ý tưởng và viết content cho các kênh truyền thông số

Triển khai các hoạt động Marketing theo hướng dẫn

Xây dựng báo cáo hàng tuần và hàng tháng để phản ánh tiến độ dự án bao gồm cả rủi ro, lợi ích, KPIs thành tích để quản lý tài khoản.

Chạy quảng cáo

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc 4 khối ngành kinh tế, kinh doanh, marketing, truyền thông,...

Ưu tiên biết sử dụng các công cụ sửa ảnh, video (Canva/photoshop/Capcut...)

Sáng tạo, cởi mở, hiện đại, luôn bắt trends, am hiểu thị trường và thị hiếu khách hàng

Trung thực, ham học hỏi và cầu tiến

Nhanh nhẹn, linh hoạt, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên biết tiếng anh ( tương đương 600 toeic)

Tại Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu LYN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương 2-3 triệu/tháng

Có thể lựa chọn làm partime nếu chưa có khả năng làm việc fulltime.

Làm việc trong môi trường startup năng động, trẻ trung

Cơ hội làm việc thực sức với thị trường quốc tế

Được đào tạo các kỹ năng về quản trị Marketing - SEO và Content Marketing, Quảng cáo

Cơ hội thăng cấp thành Nhân viên Chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu LYN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin