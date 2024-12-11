Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu LYN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu LYN
- Hà Nội: Tòa Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Lên ý tưởng, lập kế hoạch phát triển ý tưởng và triển khai sáng tạo nội dung bài viết website, fanpage facebook, Tiktok, Youtube,..
Hỗ trợ quản lý, giám sát và thực hiện các chiến dịch kỹ thuật số trong các kênh khác nhau
Hỗ trợ đề xuất, xây dựng và triển khai tài liệu marketing phù hợp với từng kênh triển khai (Hình ảnh, Video, Livestreaming)
Chăm sóc khách hàng trên các kênh truyền thông số
Lên ý tưởng và viết content cho các kênh truyền thông số
Triển khai các hoạt động Marketing theo hướng dẫn
Xây dựng báo cáo hàng tuần và hàng tháng để phản ánh tiến độ dự án bao gồm cả rủi ro, lợi ích, KPIs thành tích để quản lý tài khoản.
Chạy quảng cáo
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên biết sử dụng các công cụ sửa ảnh, video (Canva/photoshop/Capcut...)
Sáng tạo, cởi mở, hiện đại, luôn bắt trends, am hiểu thị trường và thị hiếu khách hàng
Trung thực, ham học hỏi và cầu tiến
Nhanh nhẹn, linh hoạt, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên biết tiếng anh ( tương đương 600 toeic)
Tại Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu LYN Thì Được Hưởng Những Gì
Có thể lựa chọn làm partime nếu chưa có khả năng làm việc fulltime.
Làm việc trong môi trường startup năng động, trẻ trung
Cơ hội làm việc thực sức với thị trường quốc tế
Được đào tạo các kỹ năng về quản trị Marketing - SEO và Content Marketing, Quảng cáo
Cơ hội thăng cấp thành Nhân viên Chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu LYN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
