Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
- Hà Nội: 22 Võ Văn Dũng, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 50 - 100 USD
- Lên kế hoạch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu/dự án
- Tham gia cùng team xây dựng và quản lý chiến dịch Marketing của dự án
- Thiết kế và biên tập nội dung truyền thông (banner và slide) trên các kênh truyền thông như tin tức nội dung trên website, nội dung trên mạng xã hội, email, nội dung seeding,...
- Hỗ trợ trong việc giao tiếp, liên hệ với các đối tác, khách hàng khi có yêu cầu
- Hỗ trợ quản lý dự án, bao gồm việc theo dõi tiến độ, hỗ trợ các hoạt động trong quá trình phát triển và triển khai dự án
Với Mức Lương 50 - 100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có hiểu biết và tư duy làm content marketing. Kinh nghiệm làm content marketing trong các mảng tuyển dụng, xuất khẩu lao động là một lợi thế.
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Canva)
- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội được nhận làm nhân viên chính thức tại công ty sau khi hoàn thành công việc đợt thực tập.
- Được tham gia các chương trình đào tạo chung của công ty, tập đoàn.
- Lương thực tập + Dấu xác nhận thực tập
Địa điểm và thời gian làm việc
- Địa điểm: Hội sở EI GROUP, Số 22 Võ Văn Dũng, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Thời gian: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Ca sáng: 8h00 – 12h00/ Ca chiều: 13h30 – 17h30)
Thứ 7 được nghỉ nếu không có sự kiện/công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
