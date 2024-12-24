Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 USD

Mức lương 50 - 100 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Võ Văn Dũng, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 50 - 100 USD

- Lên kế hoạch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu/dự án

- Tham gia cùng team xây dựng và quản lý chiến dịch Marketing của dự án

- Thiết kế và biên tập nội dung truyền thông (banner và slide) trên các kênh truyền thông như tin tức nội dung trên website, nội dung trên mạng xã hội, email, nội dung seeding,...

- Hỗ trợ trong việc giao tiếp, liên hệ với các đối tác, khách hàng khi có yêu cầu

- Hỗ trợ quản lý dự án, bao gồm việc theo dõi tiến độ, hỗ trợ các hoạt động trong quá trình phát triển và triển khai dự án

Với Mức Lương 50 - 100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Có hiểu biết và tư duy làm content marketing. Kinh nghiệm làm content marketing trong các mảng tuyển dụng, xuất khẩu lao động là một lợi thế.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Canva)

- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện

- Có cơ hội được nhận làm nhân viên chính thức tại công ty sau khi hoàn thành công việc đợt thực tập.

- Được tham gia các chương trình đào tạo chung của công ty, tập đoàn.

- Lương thực tập + Dấu xác nhận thực tập

Địa điểm và thời gian làm việc

- Địa điểm: Hội sở EI GROUP, Số 22 Võ Văn Dũng, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

- Thời gian: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Ca sáng: 8h00 – 12h00/ Ca chiều: 13h30 – 17h30)

Thứ 7 được nghỉ nếu không có sự kiện/công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin