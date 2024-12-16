Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN

Thực tập sinh Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà S, trường Đại học Thương Mại, số 1 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, phát triển và quản lý kênh truyền thông (đặc biệt là tiktok...) để thu hút học viên tiềm năng.
Tạo nội dung sáng tạo (bài viết, hình ảnh, video) phù hợp với xu hướng nhằm thu hút khách hàng.
Phối hợp team MKT để triển khai quảng cáo trên các kênh truyền thông.
Tham gia các hoạt động nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh...
Phối hợp với đội ngũ ODIN để tổ chức các sự kiện online, offline
Các nhiệm vụ khác theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên hoặc mới tốt nghiệp tại các trường Cao đẳng, Đại học...
Có khả năng sáng tạo nội dung và kỹ năng quay dựng video cơ bản trên TikTok, facebook
Biết sử dụng công cụ thiết kế đơn giản như Canva, capcut... là một lợi thế.
kỹ năng phân tích dữ liệu cơ bản và biết tối ưu nội dung
Ưu tiên các ứng viên có khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội
Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc

Tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường giáo dục năng động, chuyên nghiệp tại Đại học Thương Mại
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, marketing và xây kênh, xây dựng thương hiệu cá nhân.
Cơ hội nâng cao kỹ năng mềm, phát triển nghề nghiệp, được chuyển đổi thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập.
Cơ chế hoa hồng dự án lên tới 10-20tr/tháng.
Được tham gia các khóa học nội bộ để nâng cao kiến thức và kỹ năng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện
Được tham gia các hoạt động team building, sự kiện của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN

công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà S, trường Đại học Thương Mại, số 1 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

