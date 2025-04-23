Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT AN CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 TTA – Biệt thự liền kề 319, phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề., Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Có khả năng lập kế hoạch truyền thông, xây dựng các chiến dịch truyền thông cho các nền tảng quảng cáo.

Có khả năng viết bài chuẩn seo trong lĩnh vực nội thất, quản trị và chăm sóc Website và Fanpage, youtube, tik tok, zalo…trả lời tương tác với Khách Hàng.

Áp dụng một số nghiệp vụ Digital Marketing có liên quan khi viết bài.

Biết chạy quảng cáo good Ad, facebook Ad…, Biết quay video, chụp ảnh và biên tập video.

Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ tuổi từ 20 – 25

Sinh viên năm 3 trở lên chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông.

Có kiến thức cơ bản về Marketing, Tiếng Anh, Am hiểu về lĩnh vực Nội Thất, xây dựng là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương.

Siêng năng, chịu khó, nhiệt tình trong công việc.

Nhanh nhẹn, sáng tạo trong công việc. Có khả năng làm việc nhóm là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT AN CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập từ 2.500.000 đến 5.000.000 / tháng + hoa hồng (tùy năng lực.)

Thời gian làm việc: Sáng từ 08:00 đến 12:00; Chiều từ 13:00 đến 17:00. Từ thứ hai đến hết thứ bảy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT AN CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin