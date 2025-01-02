Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 Toà CT1A, Chung cư VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách tìm kiếm KOC/KOL: Xác định, liên hệ và xây dựng mối quan hệ với các KOC/KOL trên Tiktok phù hợp với sản phẩm, yêu cầu của thương hiệu.

Đàm phán và phối hợp: Tham gia thảo luận, đàm phán giá và hoa hồng, theo dõi tiến độ công việc và báo cáo với quản lý.

Định hướng nội dung: Thảo luận về định hướng nội dung với KOC/KOL, thúc đẩy sự hợp tác và sản xuất nội dung theo kế hoạch.

Xây kênh Tiktok

Nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Là sinh viên chuyên ngành Marketing, đại học hoặc cao đẳng

Không yêu cầu kinh nghiệm về marketing, được đào tạo toàn bộ khi nhận việc.

Có laptop.

Chỉ tuyển làm full time

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc và xác nhận kiến tập, thực tập.

Phụ cấp: 2tr5/ tháng

Thưởng:

20k nếu video đạt 2000 view sau 1 tuần từ ngày đăng

50k nếu video đạt 5000 view sau 1 tuần từ ngày đăng

Được hướng dẫn và đào tạo kiến thức về Marketing (đặc biệt là Content, thiết kế, quay dựng).

