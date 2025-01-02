Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 2 Toà CT1A, Chung cư VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách tìm kiếm KOC/KOL: Xác định, liên hệ và xây dựng mối quan hệ với các KOC/KOL trên Tiktok phù hợp với sản phẩm, yêu cầu của thương hiệu.
Đàm phán và phối hợp: Tham gia thảo luận, đàm phán giá và hoa hồng, theo dõi tiến độ công việc và báo cáo với quản lý.
Định hướng nội dung: Thảo luận về định hướng nội dung với KOC/KOL, thúc đẩy sự hợp tác và sản xuất nội dung theo kế hoạch.
Xây kênh Tiktok
Nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm về marketing, được đào tạo toàn bộ khi nhận việc.
Có laptop.
Chỉ tuyển làm full time
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: 2tr5/ tháng
Thưởng:
20k nếu video đạt 2000 view sau 1 tuần từ ngày đăng
50k nếu video đạt 5000 view sau 1 tuần từ ngày đăng
Được hướng dẫn và đào tạo kiến thức về Marketing (đặc biệt là Content, thiết kế, quay dựng).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFESTYLE VIỆT NAM
