Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 14 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Cùng team xây dựng ý tưởng content, nội dung truyền thông các kênh social
Hỗ trợ bộ phận marketing quay dựng video truyền thông các kênh Facebook, Tiktok,...
Hỗ trợ tổ chức các events nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết cho đội ngũ nhân viên trong công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm 3, năm 4 các trường Đại học thuộc chuyên ngành báo chí, marketing hoặc chuyên ngành liên quan.
Yêu thích các hoạt động phòng trào và việc kết nối con người
Có khả năng sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình, sự kiện, khả năng kết nối mọi người
Có khả năng nắm bắt thông tin, viết bài truyền thông
Có năng khiếu văn nghệ như hát, MC, diễn kịch... là một lợi thế lớn
Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế, dựng phim như Canva, Capcut...
Tính cách nhiệt tình, cởi mở và thân thiện
Full-time: 8 tiếng/ ngày hoặc Part-time: 4 tiếng/ ngày
Yêu thích các hoạt động phòng trào và việc kết nối con người
Có khả năng sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình, sự kiện, khả năng kết nối mọi người
Có khả năng nắm bắt thông tin, viết bài truyền thông
Có năng khiếu văn nghệ như hát, MC, diễn kịch... là một lợi thế lớn
Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế, dựng phim như Canva, Capcut...
Tính cách nhiệt tình, cởi mở và thân thiện
Full-time: 8 tiếng/ ngày hoặc Part-time: 4 tiếng/ ngày
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển:
• Thỏa sức thể hiện bản thân, đề xuất và thực thi các ý tưởng sáng tạo trong môi trường trẻ trung, nhiều cơ hội hấp dẫn.
• Cơ hội được thử sức viết content trên nhiều kênh thông tin khác nhau với các chủ đề đa dạng, thú vị.
• Trở thành thành viên trực tiếp tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động nội bộ của công ty
Phúc lợi:
• Có chế độ phụ cấp riêng dành cho Thực tập sinh
• Công ty hỗ trợ xác nhận thực tập & cung cấp dữ liệu, thông tin để thực hiện Báo cáo thực tập (nếu cần).
Môi trường làm việc:
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động
• Thường xuyên tổ chức các hoạt động, giải trí trong nội bộ.
• Thỏa sức thể hiện bản thân, đề xuất và thực thi các ý tưởng sáng tạo trong môi trường trẻ trung, nhiều cơ hội hấp dẫn.
• Cơ hội được thử sức viết content trên nhiều kênh thông tin khác nhau với các chủ đề đa dạng, thú vị.
• Trở thành thành viên trực tiếp tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động nội bộ của công ty
Phúc lợi:
• Có chế độ phụ cấp riêng dành cho Thực tập sinh
• Công ty hỗ trợ xác nhận thực tập & cung cấp dữ liệu, thông tin để thực hiện Báo cáo thực tập (nếu cần).
Môi trường làm việc:
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động
• Thường xuyên tổ chức các hoạt động, giải trí trong nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI