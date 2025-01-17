Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 14 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Cùng team xây dựng ý tưởng content, nội dung truyền thông các kênh social

Hỗ trợ bộ phận marketing quay dựng video truyền thông các kênh Facebook, Tiktok,...

Hỗ trợ tổ chức các events nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết cho đội ngũ nhân viên trong công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3, năm 4 các trường Đại học thuộc chuyên ngành báo chí, marketing hoặc chuyên ngành liên quan.

Yêu thích các hoạt động phòng trào và việc kết nối con người

Có khả năng sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình, sự kiện, khả năng kết nối mọi người

Có khả năng nắm bắt thông tin, viết bài truyền thông

Có năng khiếu văn nghệ như hát, MC, diễn kịch... là một lợi thế lớn

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế, dựng phim như Canva, Capcut...

Tính cách nhiệt tình, cởi mở và thân thiện

Full-time: 8 tiếng/ ngày hoặc Part-time: 4 tiếng/ ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển:

• Thỏa sức thể hiện bản thân, đề xuất và thực thi các ý tưởng sáng tạo trong môi trường trẻ trung, nhiều cơ hội hấp dẫn.

• Cơ hội được thử sức viết content trên nhiều kênh thông tin khác nhau với các chủ đề đa dạng, thú vị.

• Trở thành thành viên trực tiếp tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động nội bộ của công ty

Phúc lợi:

• Có chế độ phụ cấp riêng dành cho Thực tập sinh

• Công ty hỗ trợ xác nhận thực tập & cung cấp dữ liệu, thông tin để thực hiện Báo cáo thực tập (nếu cần).

Môi trường làm việc:

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động

• Thường xuyên tổ chức các hoạt động, giải trí trong nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin