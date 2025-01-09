Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10A Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ đề xuất các ý tưởng Marketing hướng tới khách hàng và tham gia các hoạt động Trade Marketing tại nhà thuốc công ty nhằm tương tác để hỗ trợ bán hàng.

Hỗ trợ sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông của chuỗi nhà thuốc DHT Pharma ( website, fanpage, zalo, tiktok...)

Tham gia xây dựng ý tưởng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch thi đua bán hàng, các hoạt động truyền thông nội bộ của chuỗi, các ấn phẩm marketing, quà tặng.

Thực hiện các công việc khác do trưởng/phó bộ phận phân công.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thực tập 3-6 tháng part-time, tối thiểu 3 ngày/ 1 tuần. Ưu tiên các bạn full-time. Không yêu cầu kinh nghiệm.

Sinh viên năm 3,4 năm cuối học các ngành về Marketing, Dược...

Kỹ năng giao tiếp tốt, hướng ngoại, cầu tiến

Năng động, sáng tạo trong công việc, làm hết mình, chơi hết sức, “quẩy” nhiệt tình

Có thái độ tích cực, tư duy tiến bộ, định hướng phát triển bản thân lâu dài

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tính theo thời gian làm việc. 25.000 VNĐ/giờ. Trung bình tháng từ 2.000.000 VNĐ - 2.500.000 VNĐ/tháng.

Cơ hội học hỏi, đào tạo nghiệp vụ, phát triển chuyên môn.

Có cơ hội lên chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc sau khi kết thúc thời gian tập sự và có bằng tốt nghiệp.

Được tham gia các hoạt động văn hóa, sự kiện của công ty

Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Pro Company

