Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Pro Company
- Hà Nội: 10A Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ đề xuất các ý tưởng Marketing hướng tới khách hàng và tham gia các hoạt động Trade Marketing tại nhà thuốc công ty nhằm tương tác để hỗ trợ bán hàng.
Hỗ trợ sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông của chuỗi nhà thuốc DHT Pharma ( website, fanpage, zalo, tiktok...)
Tham gia xây dựng ý tưởng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch thi đua bán hàng, các hoạt động truyền thông nội bộ của chuỗi, các ấn phẩm marketing, quà tặng.
Thực hiện các công việc khác do trưởng/phó bộ phận phân công.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 năm cuối học các ngành về Marketing, Dược...
Kỹ năng giao tiếp tốt, hướng ngoại, cầu tiến
Năng động, sáng tạo trong công việc, làm hết mình, chơi hết sức, “quẩy” nhiệt tình
Có thái độ tích cực, tư duy tiến bộ, định hướng phát triển bản thân lâu dài
Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi, đào tạo nghiệp vụ, phát triển chuyên môn.
Có cơ hội lên chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc sau khi kết thúc thời gian tập sự và có bằng tốt nghiệp.
Được tham gia các hoạt động văn hóa, sự kiện của công ty
Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập
Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Pro Company
