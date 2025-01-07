Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Đống Đa, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Hỗ trợ công tác sáng tạo nội dung/kịch bản cho mạng xã hội của công ty (Facebook, Website, Youtube, Tiktok).

- Hỗ trợ lên kế hoạch truyền thông, nâng cao thương hiệu.

- Hỗ trợ chụp ảnh, quay sản phẩm, design cơ bản, cắt ghép dữ liệu ảnh và thiết kế album theo yêu cầu.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, ....

- Có đam mê với ngành truyền thông sáng tạo nội dung

- Năng động, sáng tạo, cập nhật các xu hướng mới trên cộng đồng mạng, có trách nhiệm với công việc.

- Có kinh nghiệm/ kiến thức trong thiết kế, chỉnh sửa ảnh và video là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 6 - 8 triệu.

- Hỗ trợ dấu mộc và xác nhận kiến tập, thực tập.

- Được tham gia các buổi đào tạo từ Đại diện nhà trường, Đối tác;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiêp, hiện đại, đồng nghiệp hỗ trợ nhau.

- Được hưởng đầy đủ các phúc lợi theo quy định của Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

