Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Tối ưu nội dung chuẩn SEO
Cập nhật nội dung bài viết theo yêu cầu
Phối hợp với team SEO và Marketing để đảm bảo chất lượng nội dung và đạt hiệu quả SEO tốt nhất.
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến sáng tạo nội dung theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 2,3 các trường đại học
Sẽ được đào tạo khi làm việc
Ưu tiên có kinh nghiệm viết content chuẩn SEO.
Kỹ năng viết lách tốt, khả năng diễn đạt súc tích, rõ ràng và thu hút.
Chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có khả năng nghiên cứu và học hỏi nhanh các lĩnh vực mới.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn và đào tạo về kỹ năng viết chuẩn SEO từ cơ bản đến nâng cao.
Cơ hội cộng tác lâu dài và được nâng cao thu nhập theo chất lượng bài viết.
Làm việc tự do, không giới hạn địa điểm và thời gian, chỉ cần đảm bảo đúng deadline.
Tham gia vào các dự án nội dung lớn, có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn.
Được tiếp cận và thử sức với các kênh nội dung khác nhau như Fanpage, Youtube, TikTok...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207-01 tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

