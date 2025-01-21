Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Học viện tư pháp, số 9, Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Phụ trách content cho các kênh của công ty.

Lên kế hoạch xây dựng các cộng đồng mục tiêu.

Quản lý email marketing.

Tham gia lên kế hoạch các chiến dịch marketing của công ty.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu khó, ham học hỏi.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Tại Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ phụ cấp, lương.

- Được hỗ trợ con dấu thực tập

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp về Marketing Online đảm bảo cung cấp nhiều kiến thức thực tế chuyên môn

- Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, các kiến thức về chuẩn và chuyên sâu về Content Creator và SEO.

- Đảm bảo công việc ổn định lâu dài, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.

- Cơ hội đi du lịch, teambuilding, công tác nước ngoài hàng năm.

- Chế độ phúc lợi và nhiều đãi ngộ đặc biệt của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội

