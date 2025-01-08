Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sáng tạo nội dung/kịch bản cho mạng xã hội của công ty (Facebook, Website, Youtube, Tiktok).
- Lên kế hoạch truyền thông, nâng cao thương hiệu.
- Chụp ảnh, quay sản phẩm, design cơ bản, cắt ghép dữ liệu ảnh và thiết kế album theo yêu cầu.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, ....
- Có đam mê với ngành truyền thông sáng tạo nội dung
- Năng động, sáng tạo, cập nhật các xu hướng mới trên cộng đồng mạng, có trách nhiệm với công việc.
- Có kinh nghiệm/ kiến thức trong thiết kế, chỉnh sửa ảnh và video là 1 lợi thế

Tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và thưởng thỏa thuận theo kinh nghiệm.
- Hỗ trợ dấu mộc và xác nhận kiến tập, thực tập.
- Được tham gia các buổi đào tạo từ Đại diện nhà trường, Đối tác;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiêp, hiện đại, đồng nghiệp hỗ trợ nhau.
- Được hưởng đầy đủ các phúc lợi theo quy định của Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 ngõ 87 đường Bát Phúc, KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

