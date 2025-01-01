Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V2 - Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Học về các kiến thức QTK , kiến thức nền tảng và công nghệ sản phẩm .

Thực hành chuẩn bị sản phẩm , SEO , đăng kênh theo kế hoạch của đội nhóm

Được phối hợp cùng Editor để tạo ra sản phẩm biên tập .

Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyển môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích, đam mê sáng tạo, kinh doanh trên nền tảng số (Youtube)

Đáp ứng thời gian làm việc fulltime

Có tiếng anh đọc hiểu

Tinh thần làm việc chăm chỉ, thái độ tích cực

Muốn gắn bó lâu dài với công ty .

Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ : 3.000.000 đ/tháng

Được học hỏi , hiểu biết thêm về kiến thức SEO Youtube .

Được cung cấp trang thiết bị và môi trường học tập hiện đại.

Được đào tạo , hướng dẫn , kèm cặp 1-1 .

Có lộ trình nhân viên chính thức, thu nhập không giới hạn, gắn bó lâu dài và thăng tiến tại công ty nếu hoàn thành tốt công việc .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

