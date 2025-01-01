Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Future Media
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: V2
- Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Học về các kiến thức QTK , kiến thức nền tảng và công nghệ sản phẩm .
Thực hành chuẩn bị sản phẩm , SEO , đăng kênh theo kế hoạch của đội nhóm
Được phối hợp cùng Editor để tạo ra sản phẩm biên tập .
Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyển môn theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích, đam mê sáng tạo, kinh doanh trên nền tảng số (Youtube)
Đáp ứng thời gian làm việc fulltime
Có tiếng anh đọc hiểu
Tinh thần làm việc chăm chỉ, thái độ tích cực
Muốn gắn bó lâu dài với công ty .
Đáp ứng thời gian làm việc fulltime
Có tiếng anh đọc hiểu
Tinh thần làm việc chăm chỉ, thái độ tích cực
Muốn gắn bó lâu dài với công ty .
Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hỗ trợ : 3.000.000 đ/tháng
Được học hỏi , hiểu biết thêm về kiến thức SEO Youtube .
Được cung cấp trang thiết bị và môi trường học tập hiện đại.
Được đào tạo , hướng dẫn , kèm cặp 1-1 .
Có lộ trình nhân viên chính thức, thu nhập không giới hạn, gắn bó lâu dài và thăng tiến tại công ty nếu hoàn thành tốt công việc .
Được học hỏi , hiểu biết thêm về kiến thức SEO Youtube .
Được cung cấp trang thiết bị và môi trường học tập hiện đại.
Được đào tạo , hướng dẫn , kèm cặp 1-1 .
Có lộ trình nhân viên chính thức, thu nhập không giới hạn, gắn bó lâu dài và thăng tiến tại công ty nếu hoàn thành tốt công việc .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI