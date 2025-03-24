Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO
- Hồ Chí Minh: 01 Trường Sơn, phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Giám sát & đảm bảo các chiến dịch marketing, POSM đồng nhất tại chuỗi cửa hàng (10 CH), cũng như các hoạt động thường nhật (BAU) tại cửa hàng có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở review/rating CH, đăng bài Google Business Place, Zalo CH…etc.
Tham gia đề xuất ý tưởng, triển khai các hoạt động marketing offline / OOH để thu hút dân cư xung quanh đến trải nghiệm dịch vụ & đạt tăng trưởng doanh thu được giao cho từng cửa hàng
Liên hệ với các đơn vị quảng cáo (agency) triển khai các hoạt động marketing,in ấn POSM & các tài liệu marketing cần thiết khác
Quản lý và tối ưu hóa các hoạt động tiếp thị tự động (Zalo OA, Zalo ZNS, Mobile App push notification, SMS, Email…etc) để cải thiện việc tạo khách hàng tiềm năng và giữ chân khách hàng.
Làm việc chặt chẽ với team Marketing & các nhóm bán hàng để thúc đẩy doanh số hằng tháng & các công việc khác khi được giao
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm liên quan tới công việc đang ứng tuyển
Yêu thích công việc mang đến trải nghiệm cho khách hàng
Háo hức, sẵn sàng học hỏi với thái độ luôn có thể làm được (can-do attitude)
Chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo
Kỹ năng tổ chức tốt, quản lý thời gian tốt
Đáng tin cậy, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao - nói được làm được, tới nơi tới chốn
Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc linh động, đảm bảo việc học / làm
Xem xét và review lương theo định kỳ của công ty và có cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức
Được hướng dẫn các quy trình làm việc bài bản, rèn luyện khả năng giám sát, tổ chức, lên kế hoạch và thực thi
Được tiếp xúc & làm việc với các lĩnh vực quan trọng trong Marketing: Digital Marketing, SEO, Automation, CRM, Data Analysis, Data Visualization, v.v…
Được làm việc trực tiếp với CEO, top profile ở thị trường Vietnam ở lĩnh vực Technology / Digital / Product Management / Digital Transformation
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI