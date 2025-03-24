Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 01 Trường Sơn, phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Thực tập sinh Marketing

Giám sát & đảm bảo các chiến dịch marketing, POSM đồng nhất tại chuỗi cửa hàng (10 CH), cũng như các hoạt động thường nhật (BAU) tại cửa hàng có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở review/rating CH, đăng bài Google Business Place, Zalo CH…etc.

Tham gia đề xuất ý tưởng, triển khai các hoạt động marketing offline / OOH để thu hút dân cư xung quanh đến trải nghiệm dịch vụ & đạt tăng trưởng doanh thu được giao cho từng cửa hàng

Liên hệ với các đơn vị quảng cáo (agency) triển khai các hoạt động marketing,in ấn POSM & các tài liệu marketing cần thiết khác

Quản lý và tối ưu hóa các hoạt động tiếp thị tự động (Zalo OA, Zalo ZNS, Mobile App push notification, SMS, Email…etc) để cải thiện việc tạo khách hàng tiềm năng và giữ chân khách hàng.

Làm việc chặt chẽ với team Marketing & các nhóm bán hàng để thúc đẩy doanh số hằng tháng & các công việc khác khi được giao

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên Nam

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm liên quan tới công việc đang ứng tuyển

Yêu thích công việc mang đến trải nghiệm cho khách hàng

Háo hức, sẵn sàng học hỏi với thái độ luôn có thể làm được (can-do attitude)

Chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo

Kỹ năng tổ chức tốt, quản lý thời gian tốt

Đáng tin cậy, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao - nói được làm được, tới nơi tới chốn

Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Thời gian làm việc linh động, đảm bảo việc học / làm

Xem xét và review lương theo định kỳ của công ty và có cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức

Được hướng dẫn các quy trình làm việc bài bản, rèn luyện khả năng giám sát, tổ chức, lên kế hoạch và thực thi

Được tiếp xúc & làm việc với các lĩnh vực quan trọng trong Marketing: Digital Marketing, SEO, Automation, CRM, Data Analysis, Data Visualization, v.v…

Được làm việc trực tiếp với CEO, top profile ở thị trường Vietnam ở lĩnh vực Technology / Digital / Product Management / Digital Transformation

