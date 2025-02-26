Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Thực tập sinh Marketing

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn 21, TTTM LeParc, Gamuda City, Yên Sở,, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Làm content về sản phẩm, dịch vụ của công ty và nhãn hàng.
Lên kế hoạch nội dung và sản xuất các nộ dung quảng cáo, social.
Tham gia xây dựng và triển khai các chiến dịch MKT, booking KOC.
Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cùa của quản lý.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các trường Y, Dược, kinh tế,...
Thành thạo Office cơ bản, sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế như Canva, Capcut, AI,...
Trung thực, trách nhiệm cao, không ngại học hỏi cái mới, thái độ nghiêm túc trong công việc
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 4tr + 500k TĐTN + PC ăn trưa
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyện nghiệp, thân thiện
Lộ trình thăng tiến và phát triển rõ ràng
Có mức lương hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn 22, TTTM Le Parc, Gamuda City, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

