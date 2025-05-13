Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Triển khai quảng cáo trên Facebook

- Phân tích, đánh giá, báo cáo về hiệu quả quảng cáo

- Lên ý tưởng, concept, kịch bản content hình ảnh và video quảng cáo sản phẩm

- Tham gia đề xuất định hướng phát triển kênh và chiến lược

- Quản lý hình ảnh sản phẩm và thương hiệu trên các trang mạng xã hội

- Tham gia đóng góp ý kiến về tư duy content, phân tích khách hàng để có chiến lược quảng cáo hiệu quả

- Các công việc khác phát sinh liên quan

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu đi làm FULLTIME, mong muốn gắn bó lâu dài

- Có tham vọng, sẵn sàng chinh chiến cùng startup

- Nhanh nhẹn, sáng tạo và nắm bắt xu hướng

- Có gu thẩm mỹ, biết edit ảnh và video cơ bản

- Có laptop hỗ trợ công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 3.000.000 VNĐ - 5.000.000VNĐ

- Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể

- Du lịch, team building, thường xuyên tổ chức các hoạt động giải trí cho nhân viên.

- Hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của công ty khi lên chính thức.

- Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty như: ngày lễ, tết, hiếu, hỉ,

sinh nhật, ốm đau, thai sản,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

