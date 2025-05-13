Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Triển khai quảng cáo trên Facebook
- Phân tích, đánh giá, báo cáo về hiệu quả quảng cáo
- Lên ý tưởng, concept, kịch bản content hình ảnh và video quảng cáo sản phẩm
- Tham gia đề xuất định hướng phát triển kênh và chiến lược
- Quản lý hình ảnh sản phẩm và thương hiệu trên các trang mạng xã hội
- Tham gia đóng góp ý kiến về tư duy content, phân tích khách hàng để có chiến lược quảng cáo hiệu quả
- Các công việc khác phát sinh liên quan

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu đi làm FULLTIME, mong muốn gắn bó lâu dài
- Có tham vọng, sẵn sàng chinh chiến cùng startup
- Nhanh nhẹn, sáng tạo và nắm bắt xu hướng
- Có gu thẩm mỹ, biết edit ảnh và video cơ bản
- Có laptop hỗ trợ công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 3.000.000 VNĐ - 5.000.000VNĐ
- Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể
- Du lịch, team building, thường xuyên tổ chức các hoạt động giải trí cho nhân viên.
- Hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của công ty khi lên chính thức.
- Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty như: ngày lễ, tết, hiếu, hỉ,
sinh nhật, ốm đau, thai sản,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

