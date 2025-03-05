Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đồng Hồ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 109 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, TP HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và sáng tạo nội dung cho các kênh Social, viết bài chuẩn SEO cho website theo kế hoạch.

Hỗ trợ viết kịch bản, edit các video đơn giản.

Đề xuất, lên ý tưởng, xây dựng các kế hoạch cho các hoạt động marketing.

Lên kế hoạch để phối hợp với các bạn trong team thực hiện chiến dịch seeding.

Phối hợp triển khai các nội dung truyền thông khác trên social, website và các công việc khác theo hướng dẫn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Marketing và các ngành có liên quan hoặc yêu thích Marketing.

Chủ động, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi.

Khả năng viết nội dung tốt, sáng tạo.

Ưu tiên sinh viên năm 4 có thể đi làm fulltime (được đăng kí thời gian làm việc).

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đồng Hồ Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương: 2.000.000 vnđ

Được xác nhận và đóng dấu mộc thực tập.

Được đào tạo, trang bị các kiến thức thực tế về kỹ năng chuyên mô (Kỹ năng viết content chuẩn SEO, Kỹ năng viết content Fanpage sáng tạo, kỹ năng thiết kế) cùng kỹ năng mềm (làm việc nhóm, lên kế hoạch công việc).

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau kỳ thực tập.

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đồng Hồ

