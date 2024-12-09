Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI & THƯƠNG MẠI SKYLINK RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cantavil, Số 1 Song Hành - Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

-Hỗ trợ công các công tác Văn hóa doanh nghiệp, sự kiện, truyền thông cuối và đầu năm.

-Hỗ trợ trong quá trình kiểm toán hồ sơ, sổ sách cuối năm.

-Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, 4 Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Nhân sự/Luật/ Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

- Tiếng anh Toeic 650 trở lên hoặc tương đương.

- Trung thực, nhiệt tình, năng động, và có trách nhiệm trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên nhạy bén với Công nghệ.

- Kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản chỉn chu, thuyết phục.

- Tỉ mỉ, cẩn thận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI & THƯƠNG MẠI SKYLINK RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ xác nhận báo cáo thực tập.

- Hỗ trợ 1.000.000 - 1.500.000 đ/tháng chi phí đi lại.

- Có cơ hội học tập và trải nghiệm các công tác Nhân sự tại môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Môi trường trẻ năng động, hiện đại, đội ngũ kinh doanh lâu năm, nhiều cơ hội phát triển bản thân

- Được đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp

- Hồ sơ bổ sung khi trúng tuyển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI & THƯƠNG MẠI SKYLINK RETAIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin