Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 3, Toà nhà Quốc Bảo, số 23 Trường Thi 1, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Tuyển dụng: Truyền thông tuyển dụng, tạo nguồn CV, liên hệ và chăm sóc ứng viên

Truyền thông nội bộ: Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ

Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ tại công ty

Hỗ trợ một số công việc hành chính phát sinh

Báo cáo công việc hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 2001 - 2004

Sinh viên đang học Đại Học trở lên ở bất kỳ chuyên ngành nào, ưu tiên chuyên ngành nhân sự

Kiến thức tổng quan về nghề Nhân sự

Kỹ năng truyền thông

Cẩn thận tỉ mỉ

Biết quan sát

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tinh thần học hỏi

Kỹ năng tin học văn phòng

Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập từ 1.000.000đ/tháng đầu tiên

Đánh giá thăng hạng hằng tháng, phụ cấp thực tập tăng theo level

Tham gia vào 10+ Modules đào tạo nội bộ về kỹ năng và chuyên môn

Happy hour, Team building, Pantry,...

01 ngày làm online/tháng dành riêng cho các bạn nữ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin