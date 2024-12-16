Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Tầng 3, Toà nhà Quốc Bảo, số 23 Trường Thi 1, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Tuyển dụng: Truyền thông tuyển dụng, tạo nguồn CV, liên hệ và chăm sóc ứng viên
Truyền thông nội bộ: Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ
Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ tại công ty
Hỗ trợ một số công việc hành chính phát sinh
Báo cáo công việc hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 2001 - 2004
Sinh viên đang học Đại Học trở lên ở bất kỳ chuyên ngành nào, ưu tiên chuyên ngành nhân sự
Kiến thức tổng quan về nghề Nhân sự
Kỹ năng truyền thông
Cẩn thận tỉ mỉ
Biết quan sát
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tinh thần học hỏi
Kỹ năng tin học văn phòng
Có laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp thực tập từ 1.000.000đ/tháng đầu tiên
Đánh giá thăng hạng hằng tháng, phụ cấp thực tập tăng theo level
Tham gia vào 10+ Modules đào tạo nội bộ về kỹ năng và chuyên môn
Happy hour, Team building, Pantry,...
01 ngày làm online/tháng dành riêng cho các bạn nữ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
