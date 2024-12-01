Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ Phần The Street làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 258B - 260A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu,, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Viết bài và đăng tin tuyển dụng trên các web, mạng xã hội.

Lọc hồ sơ ứng viên

Liên lạc ứng viên, đặt lịch hẹn phỏng vấn

Tham gia phỏng vấn và ghi chú

Hoàn tất các giấy tờ hành chính cho việc tuyển dụng

Giải thích chính sách của công ty cho ứng viên

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 chuyên nhành quản trị nguồn nhân lực

Ứng viên có kiến thức cơ bản về content tuyển dụng

Ưu tiên ứng viên có laptop cá nhân

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán & thuyết trình tốt

Có khả năng làm việc độc lập

Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

Tại Công ty Cổ Phần The Street Thì Được Hưởng Những Gì

Giờ làm việc : 9h00 đến 18h00 (từ thứ 2 đến thứ 6).

Riêng thứ 7 : 9h00 đến 12h30 (Có thể làm Work From Home)

Hỗ trợ đóng mộc thực tập

Được đào tạo, hướng dẫn công việc theo đúng chuyên ngành

Tham gia các buổi nghiêng cứu thị trường tại các địa điểm F&B cùng team và công ty

Mức lương : 2.500.000 đồng/tháng

Thời gian thực tập : 3 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần The Street

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin