Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ Phần The Street làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty Cổ Phần The Street
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 258B
- 260A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu,, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Viết bài và đăng tin tuyển dụng trên các web, mạng xã hội.
Lọc hồ sơ ứng viên
Liên lạc ứng viên, đặt lịch hẹn phỏng vấn
Tham gia phỏng vấn và ghi chú
Hoàn tất các giấy tờ hành chính cho việc tuyển dụng
Giải thích chính sách của công ty cho ứng viên
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 chuyên nhành quản trị nguồn nhân lực
Ứng viên có kiến thức cơ bản về content tuyển dụng
Ưu tiên ứng viên có laptop cá nhân
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán & thuyết trình tốt
Có khả năng làm việc độc lập
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Tại Công ty Cổ Phần The Street Thì Được Hưởng Những Gì
Giờ làm việc : 9h00 đến 18h00 (từ thứ 2 đến thứ 6).
Riêng thứ 7 : 9h00 đến 12h30 (Có thể làm Work From Home)
Hỗ trợ đóng mộc thực tập
Được đào tạo, hướng dẫn công việc theo đúng chuyên ngành
Tham gia các buổi nghiêng cứu thị trường tại các địa điểm F&B cùng team và công ty
Mức lương : 2.500.000 đồng/tháng
Thời gian thực tập : 3 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần The Street
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
