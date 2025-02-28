Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa BE2 - The Beverly - Vinhomes Grand Park, 72/2 Phước Thiện, Long Bình, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng tin tuyển dụng, tham gia đánh giá hồ sơ và phỏng vấn ứng viên;

Hỗ trợ ứng viên nhận việc và đào tạo hội nhập;

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề về quy định công ty và quyền lợi nhân viên;

Lên kế hoạch cho các buổi training và sharing hàng tuần của công ty;

Thực hiện các công việc theo sự phân công của Leader.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới ra trường;

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Có đam mê, định hướng phát triển ngành nhân sự;

Chủ động, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi;

Thời gian làm việc tối thiểu 3 tháng và fulltime (hỗ trợ lịch học)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Có Mentor hướng dẫn trực tiếp;

Hỗ trợ dấu mộc và báo cáo thực tập;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có cơ hội trải nghiệm thực tế;

Định vị bản thân và phát triển mục tiêu phù hợp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin