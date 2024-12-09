Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 172 BIS - 174 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn cư trinh, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ bộ phận Tuyển dụng thực hiện các công việc hành chính tuyển dụng theo hướng dẫn và phân công.

• Tìm hồ sơ ứng viên.

• Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ ứng viên.

• Cập nhật thông tin ứng viên.

• Tham gia các chương trình tuyển dụng của công ty trong vai trò hậu cần.

• Hỗ trợ các công việc C&B theo phân công của quản lý trực tiếp.

• Hỗ trợ hậu cần các trình nội bộ của công ty.

• Hỗ trợ các công việc của phòng khi được yêu cầu.

• Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

• Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối đang học tại các trường ĐH,CĐ,TC...

• Ưu tiên đang theo học chuyên ngành Quản lý nhân sự, hành chính..

• Có đam mê với công việc nhân sự

• Có tinh thần cầu tiến, chủ động, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ lương trong thời gian thực tập, đóng dấu mộc cho ứng viên làm khóa luận tốt nghiệp

• Được hướng dẫn các nghiệp vụ hành chính nhân sự

• Làm việc tại khu vực trung tâm thành phố, môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.