Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa nhà HUTECH, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Hỗ trợ tiếp nhận, sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu các phòng ban

Hỗ trợ chấm công, hỗ trợ công tác tuyển dụng và đào tạo

Hỗ trợ dịch thuật các giấy tờ, tài liệu

Đảm bảo công tác chuẩn bị và sắp xếp hậu cần cho các hoạt động, sự kiện nội bộ diễn ra hiệu quả và suôn sẻ

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn và yêu cầu của phòng Tổ chức Nhân sự

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, QTKD, Ngôn ngữ hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên thể làm việc full-time và thực tập tối thiểu 03 tháng.

Có khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt.

Thành thạo các công cụ MS Office

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

Nhanh nhẹn, chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập: 3.000.000 VNĐ/tháng

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty

Tham gia cùng Công ty các dịp Sinh nhật, Teambuilding, Tình nguyện, Company Trip, Year End Party, các hoạt động nội bộ hàng tháng,....

Môi trường làm việc trẻ, năng động, tôn trọng, thân thiện và khuyến khích sự cởi mở, sáng tạo.

Thường xuyên được đào tạo về kỹ năng & công nghệ tiên tiến nhất từ Đức, Mỹ, Ý,... bởi các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.

Được tham gia nhiều hội chợ chuyên ngành ở Việt Nam và nước ngoài tại Thái Lan, Hong Kong... hàng năm và cơ hội đào tạo chuyên sâu ở Châu Âu, Mỹ.

Làm việc với khách hàng đến từ các công ty/cơ quan hàng đầu trong và ngoài nước như các Bộ, Sở, SJC, YKK, ...

Môi trường làm việc trẻ, năng động, và khuyến khích sự cởi mở, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin