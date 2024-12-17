Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 67 Đào Duy Anh, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 các ngày từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.
- Bất kể xuất phát điểm của bạn là ai, bạn vẫn sẽ nhận được trao quyền tham gia vào các dự án lớn của Công ty, đóng góp tạo ra giá trị cho sự phát triển chung của nhãn hàng đối tác và của Công ty.
- Dù bạn đang trong quá trình thực tập hay sinh viên mới ra trường, Bạn sẽ đồng hành tại DTG và nhận được sự hướng dẫn từ Talent Director trong suốt quá trình thực tập, phát triển các kỹ năng cá nhân từ những kinh nghiệm thực tế.
1. Tìm kiếm, sàng lọc CV ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn.
2. Lên ý tưởng, kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa nội bộ Công ty nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc, gắn kết nhân viên.
3. Hỗ trợ thực hiện việc sản xuất các nội dung truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh tuyển dụng của Công ty.
4. Hỗ trợ thực hiện thủ tục tiếp nhận, hướng dẫn hòa nhập và quản lý nhân sự.
5. Thực hiện công tác lưu trữ và import thông tin ứng viên lên hệ thống tuyển dụng;
6. Hỗ trợ công tác phát triển diễn đàn, hội nhóm cộng đồng của ngành RETAIL;
7. Hỗ trợ các công việc hành chính, vận hành nội bộ và xử lý các việc phát sinh trong văn phòng.
8. Có mối quan hệ hoặc chủ động thiết lập các mối quan hệ với các trường Đại Học để tổ chức các ngày hội việc làm, thu hút nguồn nhân lực tuyển dụng vào Công Ty.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 ngành Kinh doanh, nhân sự hoặc các ngành liên quan.
- Sinh viên sắp ra trường hoặc vừa mới TN, có thể làm việc full-time giờ hành chính.
- Khả năng làm việc nhóm tốt, có tinh thần học hỏi.
- Sẵn sàng thích nghi trong môi trường làm việc mới.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.
- Năng động, sáng tạo.
- Sử dụng thành thạo vi tính.
- Có laptop cá nhân

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương 1.5tr/tháng và dấu mộc nhận xét báo cáo thực tập.
- Thực tập trong vòng 3 tháng.
- Được hướng dẫn, đào tạo.
- Môi trường trẻ trung, năng động, thẳng thắn, cởi mở, tập trung phát triển con người.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 120 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP, Hà Nội, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

