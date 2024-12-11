Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHƠN MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Mức lương 1 - 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1448 đường ba tháng hai, phường 2, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận và đăng tin tuyển dụng.

Thực hiện quy trình tuyển dụng.

Hỗ trợ đào tạo thực tập sinh mới.

Theo dõi tiến độ làm việc của thực tập sinh.

Điều phối, quản lý và sắp xếp các cuộc họp.

Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có laptop cá nhân để làm việc.

Có khả năng làm việc tối thiểu 24 ngày (6 buổi/tuần).

Đam mê và yêu thích công việc.

Có tinh thần tự giác và trách nhiệm cao trong công việc.

Quyền Lợi

Cấp xác nhận thực tập mộc đỏ hoặc chữ ký số.

Nhận chứng nhận tương đương 1 năm kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển

