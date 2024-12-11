Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHƠN MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHƠN MỸ
Mức lương
1 - 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1448 đường ba tháng hai, phường 2, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 1 Triệu
Tiếp nhận và đăng tin tuyển dụng.
Thực hiện quy trình tuyển dụng.
Hỗ trợ đào tạo thực tập sinh mới.
Theo dõi tiến độ làm việc của thực tập sinh.
Điều phối, quản lý và sắp xếp các cuộc họp.
Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của quản lý.
Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân để làm việc.
Có khả năng làm việc tối thiểu 24 ngày (6 buổi/tuần).
Đam mê và yêu thích công việc.
Có tinh thần tự giác và trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHƠN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Cấp xác nhận thực tập mộc đỏ hoặc chữ ký số.
Nhận chứng nhận tương đương 1 năm kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHƠN MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
