Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự

• Truyền thông tuyển dụng: Đăng tin, tạo nguồn từ đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng.

• Đánh giá CV ứng viên theo bảng tiêu chí của Công ty.

• Phỏng vấn và sàng lọc ứng viên qua điện thoại và set up lịch phỏng vấn trực tiếp.

• Tham gia hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn, nhận phản hồi từ ứng viên.

• Quản lý data, dữ liệu ứng viên lên hệ thống của Công ty.

• Nghiên cứu, đóng góp ýtưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

• Hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

• Ưu tiên các bạn có khả năng lên Văn phòng thường xuyên

• Yêu thích tuyển dụng, tự tin giao tiếp và có khả năng kết nối con người.

• Có tính kỷ luật, tuân thủ và logic trong xử lý tình huống.

• Kỹ năng sắp xếp quản lý thời gian.

Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

• Phúc lợi thực tập hấp dẫn

• Được hướng dẫn với đội ngũ nhân viên tận tình và có kinh nghiệm.

• Giấy chứng nhận sau thực tập (nếu cần)

• Thưởng theo hiệu suất công việc, Thưởng theo dự án.

• Thưởng lễ, tết.

• Du lịch 1-2 lần/năm (Dựa theo tình hình kinh doanh của công ty).

• Teambuilding.

• Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và hoà đồng.

• Có cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân. Tiếp xúc với những vị trí cấp cao tại các tập đoàn quốc tế lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

