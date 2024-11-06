Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các công việc hành chính, nhân sự:
Hỗ trợ tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn
Cập nhật thông tin nhân viên, quản lý hồ sơ
Tham gia các dự án, hoạt động của phòng Nhân sự.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành liên quan đến Quản trị nhân lực, Kinh tế, Luật, ...
Nắm vững kiến thức cơ bản về Quản trị nguồn nhân lực.
Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thực tập tối thiểu 3 ngày/tuần
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thực tế.
Được hỗ trợ, hướng dẫn bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, ...
Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức tại công ty
Được hưởng trợ cấp (ăn ca, gửi xe) và phụ cấp khác sau 02 tháng đạt kpis

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1

