Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc Bán thời gian
Số lượng tuyển 1 người
Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự

Hỗ trợ các công việc hành chính, nhân sự:

Hỗ trợ tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn

Cập nhật thông tin nhân viên, quản lý hồ sơ

Tham gia các dự án, hoạt động của phòng Nhân sự.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của trưởng Bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành liên quan đến Quản trị nhân lực, Kinh tế, Luật, ...

Nắm vững kiến thức cơ bản về Quản trị nguồn nhân lực.

Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Quyền Lợi

- Thực tập tối thiểu 3 ngày/tuần

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thực tế.

Được hỗ trợ, hướng dẫn bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, ...

Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức tại công ty

Được hưởng trợ cấp (ăn ca, gửi xe) và phụ cấp khác sau 02 tháng đạt kpis

Cách Thức Ứng Tuyển

