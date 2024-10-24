Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: H76 - H77 Dương Thị Giang, Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

- Hỗ trợ công tác hành chính: Sắp xếp văn phòng ngăn nắm, sạch sẽ, gọn gàng, hỗ trợ các công tác liên quan đến hành chính (quản lý văn phòng phẩm, tài sản, truyền thông nội bộ...)

- Hỗ trợ quy trình tiếp nhận nhân sự mới: chuẩn bị HĐLĐ và các hoạt động liên quan.

- Sàng lọc, sắp xếp quản lý hồ sơ, hợp đồng, giấy tờ liên quan và thông tin của toàn bộ nhân viên.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên phù hợp với năng lực, vị trí công việc và mục tiêu chung.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức nền tảng về chuyên ngành nhân sự. Có định hướng phát triển rõ ràng và chuyên sâu mảng hành chính.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Chủ động, trách nhiệm trong công việc.

- Khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin tốt.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Nhanh nhẹn, chịu khó, vui vẻ và hòa đồng.

Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp 3.500.000

- Hỗ trợ cơm trưa.

- Được cung cấp máy tính và trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu. Học hỏi và phát triển bản thân liên tục.

- Được đào tạo kỹ năng phát triển cá nhân: Kỹ lập kế hoạch, và các kỹ năng sử dụng phần mềm Base vn, Canva Pro, Google Drive,..

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin