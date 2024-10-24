Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt
- Hồ Chí Minh: H76
- H77 Dương Thị Giang, Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
- Hỗ trợ công tác hành chính: Sắp xếp văn phòng ngăn nắm, sạch sẽ, gọn gàng, hỗ trợ các công tác liên quan đến hành chính (quản lý văn phòng phẩm, tài sản, truyền thông nội bộ...)
- Hỗ trợ quy trình tiếp nhận nhân sự mới: chuẩn bị HĐLĐ và các hoạt động liên quan.
- Sàng lọc, sắp xếp quản lý hồ sơ, hợp đồng, giấy tờ liên quan và thông tin của toàn bộ nhân viên.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên phù hợp với năng lực, vị trí công việc và mục tiêu chung.
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Chủ động, trách nhiệm trong công việc.
- Khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin tốt.
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Nhanh nhẹn, chịu khó, vui vẻ và hòa đồng.
Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ cơm trưa.
- Được cung cấp máy tính và trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu. Học hỏi và phát triển bản thân liên tục.
- Được đào tạo kỹ năng phát triển cá nhân: Kỹ lập kế hoạch, và các kỹ năng sử dụng phần mềm Base vn, Canva Pro, Google Drive,..
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
