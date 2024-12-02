Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH MTV Cimigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Công ty TNHH MTV Cimigo
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Công ty TNHH MTV Cimigo

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH MTV Cimigo

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 8, 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Thiết kế hình ảnh, tin đăng tuyển dụng. Đăng tin tuyển dụng lên các trang mạng xã hội. Sơ vấn ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, trực tiếp phỏng vấn ứng viên
- Quản lý & theo sát cộng tác viên để các bạn nhanh chóng nắm bắt công việc và hoàn thành chỉ tiêu được giao
- Công việc hành chính nhân sự: hồ sơ thủ tục đầu vào, đầu ra cho cộng tác viên

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thực tập fulltime tối thiểu 3 tháng.
- Biết vi tính văn phòng (Excel, Word), có laptop cá nhân
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, có trách nhiệm với công việc. Năng động, tự tin, sáng tạo.
- Kỹ năng làm việc: quản lý thời gian, sắp xếp công việc.

Tại Công ty TNHH MTV Cimigo Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia toàn bộ quy trình tuyển dụng của công ty
- Được hướng dẫn đầy đủ kỹ năng làm việc tại văn phòng
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập
- Được đóng dấu xác nhận thực tập tại công ty
- Thưởng cao khi đạt KPI trong từng tháng thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Cimigo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Cimigo

Công ty TNHH MTV Cimigo

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 217 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

