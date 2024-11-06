Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH WESET English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH WESET English Center
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Thực tập sinh Nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH WESET English Center

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 57 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý cơ sở dữ liệu và các nguồn thông tin của phòng nhân sự
Kiểm tra tính chính xác của thông tin đầu vào nhân sự( thông tin cá nhân, bằng cấp,..)
Hỗ trợ nhập liệu thông tin nhân sự, thông tin ứng viên
Lưu trữ chứng từ , hợp đồng
Các công việc hành chính khác khi có yêu cầu
Hỗ trợ công việc tuyển dụng (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên các ngành có liên quan đến nhân sự, quản trị nguồn nhân sự,...
Có thể đi thực thập Full-time trong 3 tháng
Tin học văn phòng tốt; biết sử dụng google sheet/ excel là lợi thế,
Tiếng anh cơ bản, có thể đọc hiểu tốt,
Kỹ tính, cẩn thận với số liệu,
Có laptop cá nhân,

Tại Công ty TNHH WESET English Center Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp thực tập, dấu mộc
Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng,
Được đào tạo về kiến thức chuyên môn, tham gia trực tiếp vào quá trình làm việc của nhân sự
Cơ hội học hỏi và thăng tiến nhanh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp,
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WESET English Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH WESET English Center

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 873A Trần Hưng Đạo phường 1 quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

