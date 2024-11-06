Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH WESET English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 57 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý cơ sở dữ liệu và các nguồn thông tin của phòng nhân sự

Kiểm tra tính chính xác của thông tin đầu vào nhân sự( thông tin cá nhân, bằng cấp,..)

Hỗ trợ nhập liệu thông tin nhân sự, thông tin ứng viên

Lưu trữ chứng từ , hợp đồng

Các công việc hành chính khác khi có yêu cầu

Hỗ trợ công việc tuyển dụng (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên các ngành có liên quan đến nhân sự, quản trị nguồn nhân sự,...

Có thể đi thực thập Full-time trong 3 tháng

Tin học văn phòng tốt; biết sử dụng google sheet/ excel là lợi thế,

Tiếng anh cơ bản, có thể đọc hiểu tốt,

Kỹ tính, cẩn thận với số liệu,

Có laptop cá nhân,

Tại Công ty TNHH WESET English Center Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp thực tập, dấu mộc

Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng,

Được đào tạo về kiến thức chuyên môn, tham gia trực tiếp vào quá trình làm việc của nhân sự

Cơ hội học hỏi và thăng tiến nhanh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp,

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WESET English Center

